くらげさんの漫画「ずっと好きだと思っていたけど」がインスタグラムで5800以上の「いいね」を集めて話題となっています。ある日、夫から「ずっと好きだと思っていたけれど、もうきつい」と打ち明けられました。実は…という内容で、読者からは「ほっこりしました」などの声が上がっています。夫のまさかの告白に思わずほっこりくらげさんは、インスタグラムで夫婦の日常をテーマに漫画を発表しています。くらげさんに作品に