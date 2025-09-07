コメの小売価格の高騰に対処するために備蓄米放出を石破政権が決めたのは、今年5月のことだった。こうした政府の動きに、コメ農家からは反発の声が挙がっている。農業ジャーナリストの窪田新之助氏が取材したコメ農家の口からも、辛口コメントが続々と飛び出した。【画像】筆者のジャーナリスト・窪田新之助氏◆◆◆「政治家の人気取りのため」「消費者に安心感を与えるためには良かった」と、まずは一定の評価をするのは、長野県