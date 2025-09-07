パレスチナ自治区ガザへの人道支援物資の搬入拠点となっているイスラエル南部のケレム・シャローム検問所近くから４日、イスラエル軍に同行し、ガザ最南部ラファの物資集積地に入った。軍の担当者は物資を順調に搬入していると強調したが、ガザの住民はいまだに食料不足に苦しんでいる。（ラファ福島利之、写真も）日本メディアがイスラエル軍に同行してガザに入るのは、本紙などが２０２３年１２月にガザ北部に入って以来。