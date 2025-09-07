江戸時代の「コメ」のあり方に着目した新刊を上梓した小説家の門井慶喜氏と、国際日本文化研究センター教授の磯田道史氏が、日本人とコメの関係について語り合った。【画像】新刊『天下の値段享保のデリバティブ』を上梓した門井慶喜氏◆◆◆世界初の「先物市場」は大阪だった磯田今年は米の値段が高騰し、国民的な問題になっていますが、そんな折に門井さんが江戸幕府八代将軍・徳川吉宗と大坂商人との闘いを描いた『天下の