【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は6日の動画声明で、軍が使用する兵器のうち自国産が占める割合が約6割に達したと明らかにした。今後、特に防空システムの国内生産や他国との共同生産に力を入れる考えを示した。