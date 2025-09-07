秋篠宮家の長男・悠仁さまは9月6日、19歳の誕生日を迎え、「成年式」に臨まれました。天皇皇后両陛下や秋篠宮ご夫妻が見守られる中、「加冠の儀」が行われ、悠仁さまは古式ゆかしい装束で成年の冠を身につけられました。その後、成年の装束に改めた悠仁さまは、厳かな馬車列で宮中三殿へ向かい、賢所などを参拝されました。午後には、宮殿・松の間で「朝見の儀」に臨み、成年の決意を示されました。悠仁さまは、陛下へ「成年皇族と