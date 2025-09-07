「阪神４−１広島」（６日、甲子園球場）広島は拙攻拙守で３連敗。初回にモンテロの適時打で先制も、二回以降は再三の好機で決定打を欠いた。先発の常広はゲームをつくったが、モンテロ、佐々木の２失策が失点につながった。新井監督との一問一答は以下の通り。◇◇−先発・常広が力投。「ナイスピッチングだったと思う。よく粘って投げた」−守備の乱れがあった。四回のモンテロのところなど。「結果エラーつ