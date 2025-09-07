「阪神４−１広島」（６日、甲子園球場）聖地で意地をみせた！広島・常広羽也斗投手（２３）が１軍で初めて甲子園球場で登板。２敗目を喫するも、５回０／３を３安打３失点（自責１）の力投を見せた。佐藤輝、大山から三振を奪うなど、自己最多の６奪三振をマーク。チームが３連敗を喫した中、中５日の影響を感じさせない投球で成長した姿を示した。初見参の聖地で成長の証しを刻んだ。完全アウェーの中、常広が力投。「お客