大谷翔平、ダルビッシュ有、田中将大……。甲子園を沸かせてきた高校野球の「怪物」たち。しかしその陰には、プロの世界で活躍することがかなわず、まったく別の進路を歩んでいく者もいる。著書に『データで読む甲子園の怪物たち』があるゴジキ氏が、現在はエリート商社マンとして活躍する鷲谷修也氏（駒大苫小牧）のキャリアを紹介する。強豪・駒大苫小牧の夏連覇に貢献斎藤佑樹を擁する早稲田実業と、3連覇を狙っていた駒大苫小