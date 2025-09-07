◆米大リーグオリオールズ―ドジャース（６日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日午前８時５分開始予定）、敵地・オリオールズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。先発のマウンドには１２勝目を狙う山本由伸投手（２７）が上がる。ロバーツ監督は試合前に、ダルトン・ラッシング捕手（２４）が負傷者リスト（ＩＬ）に入ることを発表。ラッ