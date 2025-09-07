『しあわせな結婚』で見せた唯一無二の演技テレビ朝日系で放送中の『しあわせな結婚』がまもなく最終回を迎える。主演・阿部サダヲ、ヒロイン・松たか子、脚本・大石静という実力派が揃った本作は、50年間独身を貫いてきた人気弁護士・原田幸太郎と美術教師・鈴木ネルラの電撃結婚から始まるマリッジ・サスペンスだ。松たか子が演じるネルラは、レンコンが好きで、芸術家で、美術への情熱を語る時には目を輝かせ、寝相のクセが強く