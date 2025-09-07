突然ですが、「ボールペン」が何の略か知っていますか？即答してほしい常識問題です！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「ボールポイントペン」でした！先端に小さなボールが入っていて、ボールを転がしながら紙に書く仕組みであることからボールペンと呼ばれるようになりました。次回の難解略語もお楽しみに！【難解略語】「PDCA」の正式名称分かりますか？知らないと本当に恥ずかしい…