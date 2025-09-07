2025年7月24日、山形県鶴岡市の湯田川温泉に注目の旅館が誕生しました。その名も「湯どの庵 風呂夢Al-che-cciano」。そう、日本が誇るガストロノミーレストラン｢アル･ケッチァーノ｣のオーナーシェフ･奥田政行氏がプロデュースした同社初のオーベルジュです。東京でも人気の奥田シェフのソルトオイルすしを楽しめ｢奥乃寿司｣も旅館内に併設。庄内の食と温泉文化が満喫できる旅宿をさっそくレポ&