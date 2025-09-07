ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアのプーチン大統領が提案するモスクワでの首脳会談を拒否し、プーチン氏こそがキーウに来るべきだと呼びかけました。プーチン氏はウクライナとの和平実現に向けた首脳会談について9月3日、モスクワ開催を提案していました。こうした中、ゼレンスキー大統領は5日、アメリカのテレビ局のインタビューに応じ、プーチン氏こそがキーウに来るべきだと主張しました。理由について、「毎日ミサイ