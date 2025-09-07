再生可能エネルギーの拡大に、洋上風力発電はなくてはならない。大型プロジェクトの挫折を教訓にして、政府は普及しやすい制度設計を急ぐべきだ。秋田県と千葉県沖の3海域で進んでいた洋上風力発電所の建設計画で、事業主体の三菱商事が撤退を発表した。資材価格の高騰で建設費が当初見込みの2倍以上に膨らみ、採算が合わなくなったと説明した。物価動向を読むのは難しいとはいえ、見通しの甘さは否めない。政府が洋上風力