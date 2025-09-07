長崎市は来年4月、印鑑登録証の交付手数料など約820件の行政サービス料を改定する方針だ。値上げするものが多く、庁舎窓口における証明書の発行手数料が主となっている。改定は消費税の転嫁分をのぞいて1992年度以来、34年ぶり。窓口の混雑緩和に向け、コンビニで証明書を交付する際の手数料は据え置く。庁舎窓口での印鑑登録証や住民票の写しの交付手数料は、現行300円から400円に値上げする。市夜間急患センターでの普通診断