佐賀地検の検事正に、福岡地検特別刑事部長などを務めた堂免雅樹氏（54）が5日付で着任した。同日、佐賀市内で記者会見し「県民が安全・安心に生活できる社会の実現に寄与できるよう、全力を尽くしたい」と抱負を語った。堂免氏は広島県出身で東大卒。東京高検検事などを歴任し、昨年5月からは名古屋地検次席検事を務めていた。会見では佐賀県内の犯罪情勢について、最近は社会的に注目を集める凶悪犯罪が発生し、サイバー犯