「第10回紫苑S」は16年に重賞に格上げされ、メンバーの層が厚くなった。本命はリンクスティップだ。今春は桜花賞3着、オークス5着に好走。同世代でトップクラスの力がある。夏場は栗東近郊のノーザンファームしがらきに放牧。帰厩後、順調に追い切りを重ねた。先々週、先週と新コンビ北村友を背に好稽古。態勢はきっちり整っている。自在性もあり、開幕週の最内1番枠は好都合。勝ってラスト1冠の秋華賞に弾みをつける。馬