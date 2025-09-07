元フジテレビのフリーアナウンサー中井美穂（60）が8月31日、TBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）にリモートでVTR出演。1997年から2022年まで、TBS系「世界陸上」のメインキャスターを務めた俳優織田裕二（57）が生中継前に必ずやるルーティンを明かした。中井は、世界陸上の現場スタジオブースでの織田の行動について「あとね、スタジオに行ったら必ず机の強度を確かめる。これが織田さんのルーティンですね」と語った。MC林