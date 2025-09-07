メイプル超合金カズレーザー（41）が7日までに、ぺこぱ松陰寺太勇（41）とのYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」を更新。女優二階堂ふみ（30）との結婚にあらためて言及した。冒頭で松陰寺が「本当に誰しもが予想してなかったんじゃない？どこ行くのにもさ、カズって赤（の服）と金髪やん。今日も陣内（智則）さんとしゃべってて“いや、ほんまに分からんかったな〜。どうしてたんやろう？”って」と聞くと、