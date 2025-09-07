元テレビ東京のテレビプロデューサー佐久間宣行氏が3日、日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」に出演。テレビ東京退社後の年収の変化について明かした。佐久間氏は動物に扮した出演者たちから自身についていろいろ質問を受ける中で「（テレ東を）辞めちゃったんですよ。4年前に。もう辞めざるをえないと」と話した。その理由として「（会社から）“部長になれ”って言われて。部長になると、現場から離れなきゃ