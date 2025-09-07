お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が6日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。8月7日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）内の企画「ダチョウ倶楽部を考えよう2025」で共演したダチョウ倶楽部の肥後克広（62）に、22年5月に亡くなった上島竜兵さんについて話を聞いていたことを明かした「人として好きになった、（寺門）ジモンさんのことも肥後さんのことも。特に肥後さんはね、サシ飲みみたいな感じで2