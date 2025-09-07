女優の齊藤京子と水野美紀が、10月7日にスタートするカンテレ・フジテレビ系ドラマる『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか?』(毎週火曜23:00〜)にW主演することが7日、発表された。齊藤京子(左)と水野美紀あしだかおる氏・アオイセイ氏による同名漫画が原作の同ドラマは、幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子(水野)が、全身整形で25歳の篠原レイコ(齊藤)に生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グル