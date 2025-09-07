タレントのコロッケが、10日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。コロッケ＝テレビ朝日提供両膝を変形性膝関節症と診断され、2月に人工関節を入れる大手術をしたコロッケ。モノマネは本人いわく余計な動きが多いそうで、知らず知らずの内に膝に負担がかかっていたという。手術後は経過も良好で、医師からは「80歳までロボットモノマネができるよ」と言ってもらえたと明かす。約3