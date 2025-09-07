日本代表ＭＦ堂安律（２７）＝ドイツ１部フランクフルト＝は、同ＤＦ長友佑都（３８）の言葉を胸に、チームを引き締めた。アジア予選で見せてきたような、ボールを握って主導権を奪うスタイルが、メキシコら強豪にどこまで通じるのかのテストは米国遠征の大きなテーマ。一方で「ただそれは１つの手段に過ぎない。例えば明日の試合で通用しない時に（ボールを持つ狙いを）やめる潔さも必要。Ｗ杯では守る時間帯も絶対ある。どんな