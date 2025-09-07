◆パ・リーグオリックス３―１日本ハム（６日・京セラドーム）日本ハムは６日、オリックス戦（京セラＤ）を１―３で落とした。連敗で首位ソフトバンクとは今季最大タイの４ゲーム差となり、マジックを「１６」とされた。「２番・一塁」でスタメン起用された清宮幸太郎内野手（２６）は４打数２安打。バットでは貢献したが、６回に痛い走塁ミスを犯した。得点への強い気持ちが焦りとなって表れた格好だが、気持ちを切り替え、残