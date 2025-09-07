大荒れとなった両院議員総会を乗り越えた石破茂首相（68）だが、9月8日には総裁選前倒しの是非を確認する手続きが実施される。政務三役からも公然と臨時総裁選を求める声が上がる中、首相は解散風を吹かせて党内の“反乱分子”を抑え込もうと躍起なのだという。＊＊＊【写真を見る】麻生氏が目をつける「女性総裁候補」とは過去には信じられないスキャンダルも東京・永田町の自民党本部で9月2日13時半から開かれた両院議員