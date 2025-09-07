◆第６０回札幌２歳Ｓ・Ｇ３（９月６日、札幌競馬場・芝１８００メートル、良）第６０回札幌２歳Ｓ・Ｇ３は６日、札幌競馬場で行われ、１番人気のショウナンガルフがデビュー２連勝で重賞初勝利。手綱を執った池添謙一騎手（４６）＝栗東・フリー＝は、ＪＲＡ重賞通算１００勝を達成した。確かな手応えに喜びを抑えきれなかった。デビュー２連勝でショウナンガルフを重賞初制覇に導いた池添は、ファンの歓声で沸くスタンドを見