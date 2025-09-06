株式会社SUBARUは、BRZの特別仕様車「STI Sport YELLOW EDITION」を発表した。 同モデルは、ベースとなる「STI Sport」に、専用ボディカラー「サンライズイエロー」とブラック仕上げの18インチホイール、リヤオーナメントを採用。インテリアにはイエローステッチや専用刺繍を施し、遊び心あふれるデザインに仕上げている。限定300台の抽選販売となり、申込期間は2025年9月5日から10月5日まで