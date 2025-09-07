【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀バナナマン）がMCを務める日本テレビの『サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）。 9月6日の放送では、昨年、彗星のごとく登場したクリエイター集団「第四境界」を深掘りした。 ■現実そのものを舞台とする新感覚謎解きゲーム 今回深掘りしたのは、謎解きの常識を覆すクリエイター集団「第四境界」