マチュピチュ村に到着した「ペルーレイル」（左）、サン・ペドロ駅を出発しマチュピチュ方面へ向かう（右）（写真：筆者提供）【写真】インカレールの一番安いクラス「ボイジャー」は、天窓もあって開放的！経済ジャーナリストで、法政大学MBA兼任教員の浦上早苗さんが挑戦した50歳からの“おひとり様”世界一周。その旅を通じて見えてきたもの、感じたことを、ありのままに綴る連載が「シン・世界一周〜人生後半、日本を学び直す