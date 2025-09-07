世界一周をするなら、多くの人が訪れたいと願うペルーの世界遺産「マチュピチュ」。だが個人旅行でどうやって行くかは思案のしどころだ（写真：筆者撮影）【写真】大きな窓で外の風景を楽しめるペルーレイル「ビスタドーム」の車内経済ジャーナリストで、法政大学MBA兼任教員の浦上早苗さんが挑戦した50歳からの“おひとり様”世界一周。その旅を通じて見えてきたもの、感じたことを、ありのままに綴る連載が「シン・世界一周〜人