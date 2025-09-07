【その他の画像・動画等を元記事で観る】 9月24日21時から日本テレビで『放課後カルテ 2025秋』が放送。このたび、主演を務める松下洸平らが登場する2025秋の新ビジュアルが解禁された。 ■元6年2組の子どもたちは中学校の制服姿で登場 今作のビジュアルは、牧野（松下洸平）、篠谷（森川葵）、子どもたちが保健室に再集結。元6年2組の子どもたちは中学校の制服を着こなし、少し成長した姿を見せている。 また、『放課後カルテ