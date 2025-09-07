陸上スプリント種目の世界大会で日本人初のメダル獲得者の為末大さんは、3大会連続でオリンピックに出場し、男子400mハードルの日本記録保持者でもある。陸上競技では「10年で一定のピークに到達する」というが、自分のスキルが伸び悩んだ時、どうすればいいのか。ノンフィクション作家の笹井恵里子さんが聞いた。（ノンフィクション作家・ジャーナリスト笹井恵里子）陸上競技では10年でピークに研究者も40代でピークを迎える