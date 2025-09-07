9月24日（水）よる9時放送の「放課後カルテ 2025秋」。この度、主演・松下洸平ほかが登場する2025秋の新ビジュアルを解禁！今作のビジュアルは、保健室に牧野（松下洸平）、篠谷（森川葵）、子どもたちが再集結。元6年2組の子どもたちは中学校の制服を着こなし、少し成長した姿を見せている。また、「放課後カルテ 2025秋」放送に先駆け、2024年10月期「放課後カルテ」全10話＋「TVerオリジナルストーリー」全2話のTVer再配信が決