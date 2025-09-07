【その他の画像・動画等を元記事で観る】 9月7日放送の読売テレビ・日本テレビ系日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』第9話のあらすじとあらたな場面写真が公開された。 ■鳴木と夜長の出会いの裏に隠された“ある真実” 8月31日放送の第8話では、依岡（北山宏光）が網野（ユースケ・サンタマリア）からの脅迫により、鳴木（岩田剛典）を裏切ったことが判明。そして、網野の策略により、Dr.コネクションが廃業の危機に追い詰められ