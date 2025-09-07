「エニフＳ」（６日、阪神）着差以上の強さを見せつけた。勝ったのは単勝１・７倍の１番人気に支持されたインユアパレス（牡４歳、栗東・須貝）。道中は中団外めを追走し、直線に入ると川田のゴーサインにしっかりと反応。馬群を割って力強く伸び、一気に前団をかわしてオープン初勝利を飾った。川田は「返し馬でしっかり元気があったので、自分の競馬に徹していい走りができました」と振り返った。賞金加算に成功し、今後に