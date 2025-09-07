「新馬戦」（６日、阪神）２番人気のベネサルート（牡２歳、父リオンディーズ、母アッラサルーテ、栗東・渡辺）が初陣Ｖ。好スタートから２番手に取りつき、直線は上がり最速の末脚で鋭く伸びて快勝した。吉村は「調教よりも実戦の方が向くタイプですね。乗りやすく、癖もないので距離はもう１Ｆあっても大丈夫だと思います」と評価。渡辺師は「センスがありましたね。まだ子どもっぽさがあるなか、能力だけで勝ってくれまし