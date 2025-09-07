内モンゴル自治区はここ数年、砂漠化対策と風力・太陽光発電の一体化プロジェクトを実施しており、クブチ砂漠の整備が進められている。新華網が伝えた。オルドス市ハンギン旗などクブチ砂漠北部地域では、各太陽光発電所が新エネルギー産業の発展を促進すると同時に、現地の生態的管理と経済発展の確固たるバリアとなっている。「太陽光発電＋エコ管理」建設モデルは、太陽光パネルによる発電のほかパネルの間や下の空間を活用し、