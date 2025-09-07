「新馬戦」（６日、中山）発馬を決め、好位４番手を追走した４番人気のランプローグ（牝２歳、父ダノンキングリー、母ベネラ、美浦・矢野）が、逃げ切りを図る２着馬を射程に入れつつ、最内から鮮やかに差し切って白星発進を決めた。石田は「スタートも速いし、競馬が上手な馬ですね。最後も内を抜けて来られたので内容も良かった。距離は短いところがいいですね」と、小柄ながらセンスあふれる走りを披露した若駒に及第点を