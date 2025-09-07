「京成杯ＡＨ・Ｇ３」（６日、中山）枠、斤量、展開すべてを味方につけて重賞初制覇を成し遂げた。最内枠の７歳牝馬ホウオウラスカーズが、偉大な父をほうふつとさせる切れ味を発揮し、ライバルたちを退けた。近況は１８００〜２０００メートルを主戦場としており、久々のマイル戦で３連単９３万円超えの大波乱を巻き起こした。持ち味は最後の爆発力。テン乗りの木幡巧も細心の注意を払い、五分のスタートから中団やや後ろを