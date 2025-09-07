「新馬戦」（６日、中山）ナダル産駒のアルデトップガン（牡２歳、母フクシア、美浦・田中剛）が鮮やかに差し切った。ゲートの出はひと息だったが二の脚で中団へ。直線で外へ持ち出すと、メンバー最速の末脚をさく裂させた。１番人気に応えた菅原明は「調教に乗せてもらい、すごく動きに余裕があったので楽しみにしていました。頭を上げるなど、所々で癖のある馬ですが、強い勝ち方をしてくれました。心身ともに成長すれば楽