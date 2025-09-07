文化放送で声優がパーソナリティーを務めている2番組が9月いっぱいで終了となる。6日深夜の放送内でそれぞれが発表した。2014年4月から放送がスタートした「宮野真守のRADIOSMILE」（土曜深夜0・00）が11年6カ月で幕を下ろす。宮野は放送で「急に!?」と驚きつつ「11年と6カ月、長らくお楽しみいただき、ありがとうございました」と感謝を伝えた。ただ、番組は終了となるものの「実は10月以降は引き続きメールやお便りを通じ