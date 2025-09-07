「新馬戦」（６日、札幌）１番人気に推されたリリージョワ（牝２歳、父シルバーステート、母デサフィアンテ、栗東・武幸）が、好位から力強く抜け出すと後続に３馬身半差をつけて初陣を飾った。浜中は「強かったです。スタートを五分に出てくれて、終始手応えも楽でした。直線はスパートをかけたら一瞬で抜けちゃって、１頭になってからはずっと物見をしていたのでフラフラしないようにしました。瞬発力がいいですし、素質を