「新馬戦」（６日、阪神）単勝１・１倍と断然人気に支持されたマグナヴィクトル（牡２歳、父マックスフィールド、母アイインザスカイ、栗東・中内田）が衝撃のデビュー勝ちを収めた。スタートを出て初速の違いでハナを切ると、道中も後続を寄せつけずノーステッキで大差をつけた。川田は「まずはゴール後にちゃんと止まってくれてうれしかったです」とニッコリ。「それぐらい難しいところがありますから。能力があるのは間違