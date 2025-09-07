◇パ・リーグソフトバンク2―1楽天（2025年9月6日みずほペイペイD）頼もしいエースの姿が戻ってきた。ソフトバンク・有原が7回3安打1失点、6奪三振で11勝目。「真っすぐもだけど、カットボールの精度が良いなと思っていた。海野もサインをたくさん出してくれたので良い投球ができた」と胸を張った。3連敗中で迎えたマウンドだった。3試合計16イニングで18失点と大量失点が続いていた悪い流れを断ち切った。効果的だった