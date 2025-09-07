「札幌２歳Ｓ・Ｇ３」（６日、札幌）北都からスター誕生だ。出世重賞を制したのは１番人気のショウナンガルフ。道中は後方で脚をためて勝負どころからロングスパート。直線は鞍上の左ステッキに応え、逃げ込みを図る２着馬をゴール寸前でかわし去った。史上１２人目、現役では７人目となる重賞Ｖ１００を決めた池添は「結構、外回す形になったけど、素晴らしく、長くいい脚を使ってくれた。しっかりしたポテンシャルを持ってい