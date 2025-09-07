異例の事態が発生した。６日の札幌５Ｒ新馬戦に出走予定だったテーオーレックス（牡２歳、栗東・岡田）は、札幌競馬場の装鞍所でマイクロチップを含めた馬体照合をしたところ、僚馬で同じ鹿毛のヒエンジョー（牡２歳）との取り違えが判明。競走除外となった。２頭は８月９日に札幌競馬場へ新規入厩し、入厩検疫所から取り間違えて調教を継続していた。札幌競馬場裁決委員の久保厚審判部参与は「馬体照合は１頭ずつ出して１頭ず