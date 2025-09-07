ナインティナイン岡村隆史（55）が4日放送された日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」に出演。元トップアイドルとLINE友達であることを実名告白した。車中で出演者らが移動しつつトークしている際、SixTONESジェシーの芸能人交友関係が広いことが話題になった。ジェシーがLINEの友達数が「1000件以上ですね」などと話し、次々と連絡先を知る大物芸能人の名をあげ、会話は盛り上がった。その流れで、岡村が「みんな言い合おう