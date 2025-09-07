６日の阪神２Ｒをバドリナートで制し、坂井瑠星騎手（２８）＝栗東・矢作＝が現役３０人目となるＪＲＡ通算６００勝（うちＧ１６勝を含む重賞２２勝）を達成。「きょう最初の騎乗で決められて良かったです。本当にたくさんの有力馬に乗せていただいて、もっと勝たなければいけないところですが、頑張ってくれた馬と依頼してくださった関係者の皆さまのおかげだと思っています。一つ一つ与えられた仕事をこなしていきたい」と気